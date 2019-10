Zundertse inwoners betalen in 2020 flink wat onroerend zaakbelasting

Wijk- en dorpsraden in Breda: hoe zit met de inspraak?

8:00 BREDA - ‘Participatie, is Breda er klaar voor?’, luidt het thema van een bijeenkomst die de wijk- en dorpsraden in Breda op dinsdag 22 oktober houden in gemeenschapshuis Kievitslaar in Effen. De discussie gaat over inspraak, hoe die is geregeld en hoe die in wijken en buurten en onder bewoners wordt beleefd.