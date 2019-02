Zundertse expo over verborgen boodschap in Boomwortels

SP: ‘Geen draagvlak voor moskee, betrek mensen erbij’

9:57 BREDA - De SP in Breda vindt dat de bouw van een Turkse moskee in wijk Wisselaar in Breda-Noord definitief moet worden stopgezet. De partij wil terug naar een eerder bouwplan: een gebedsruimte in het voormalige politiepand aan de Vlaanderenstraat, met een cultureel centrum ernaast.