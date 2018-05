Zundertse die sambal op vagina gijzelaar smeerde krijgt halfjaar cel

Relatief veel dodelijke ongevallen in Baar­le-Nas­sau en Alp­hen-Chaam

13:38 CHAAM/BAARLE-NASSAU – Uit cijfers van de vorige week gelanceerde site verkeersveiligheidsvergelijker.nl blijkt dat de kans op een dodelijk ongeval in Baarle-Nassau en Alphen-Chaam relatief groter is dan in de meeste andere Nederlandse gemeenten.