Zundertse burgemeester houdt laatste nieuwjaarsrede

,,Blijf geloven in jezelf en in elkaar”, hield ze vrijdag de inwoners van Zundert voor. En: ,,In deze gemeente blijven we in elk geval geloven dat veel kan. Of we nu met buurtschappen in de zinderende hitte dahlia’s staan te tikken, met 600 man barbecueën in Achtmaal, de internationale pers te woord staan bij het corso of de GrootGroenBeurs, of klaarstaan voor onze naasten in tijden van verdriet. Niemand laat zich hier uit het veld slaan.”