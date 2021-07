Zundertse 3FM-dj Vera Siemons in podcast Lesbische Liga: ‘Hoe kun je je opwinden over andermans geluk?’

ZUNDERT - Een tekort aan lesbiennes is er volgens de Zundertse 3FM-dj Vera Siemons (27) niet. Toch zien we ze weinig in de media. Dat karige aanbod, en alles wat te maken heeft met een lesbische, bi of queer vrouw zijn, bespreekt ze in haar podcast de Lesbische Liga.