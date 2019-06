Zunderts terracottaleger geeft corso kopzorgen

Terwijl in de tent van ‘t Stuk keihard wordt gewerkt aan de nieuwste creatie van het buurtschap, kijkt ontwerper Joël Sprenkels om zich heen. ,,Alles”, zegt hij: ,,Alles is nieuw, alles is anders en alles is spannend dit jaar.” Even lacht hij: ,,Neem alleen al het geluid in onze tent. Gewoonlijk is het een enorme herrie. Er wordt gelast, geniet, geboord, metaal bewerkt. Nu is het stil. Zo stil zelfs, dat voor het eerst de radio goed is te horen.”