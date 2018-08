Zunderts dahliakunstwerk in kasteeltuin Keukenhof

Het kunstwerk is gebaseerd op een deel van het ontwerp van buurtschap De Berk uit Zundert. Die brengt met als titel 'Dahlia-oogst' het komende corso een ode aan de bloem die het hoofdingrediënt is van elke wagen in Zundert. Bedenker is ontwerper Harry van den Broek.

Groot publiek

Ad Boemaars van het Zundertse corso: ,,Wij werden al begin dit jaar benaderd met de vraag of wij mee wilden werken aan het Dahlia Event in Lisse. Daar hebben we niet lang over nagedacht. Het is voor ons een mooie gelegenheid om het Zundertse corso onder de aandacht te brengen van een groot publiek."