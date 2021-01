Zunderts college verlangt enorm naar terugkeer persoonlijke ontmoetingen in 2021

Conflict apothekers Bavel en VGZ niet opgelost, definitief geen nieuw contract

6 januari BAVEL - Zorgverzekeraar VGZ heeft definitief geen nieuw contract voor 2021 afgesloten met de apotheken in Bavel. Dit betekent dat er wat is veranderd voor bewoners uit Bavel en Dorst die bij een van de verzekeraars binnen de VGZ-groep zijn verzekerd, of dat waren tot 31 december 2020.