Zundertenaar Godrie slaat in Westerhoven in meter 80.000 genadeloos toe

Wie de dag prijst voor het avond is, komt ook in de wielersport weleens bedrogen uit. De snelle en ervaren baanspecialist Roy Eefting (29) uit Vaassen kon er zaterdagavond na een bezoek aan Westerhoven over meepraten.

In de laatste van 80.000 meters in het Kempendorp gingen zijn handen van het stuur, omdat Eefting in de veronderstelling was dat hij de bloemen en kussen van de rondemiss al ‘in the pocket’ had. Dat was buiten de snelle benen van Zundertenaar Stan Godrie (26) gerekend, die meter 80.000 benutte voor een ultieme jump. Genoeg om Eefting nipt achter te laten en in rouw te dompelen.

De vijfde wielerronde van Westerhoven kreeg daarmee een tamelijk bizarre ontknoping. ,,Iedere sprinter overkomt dit ooit blijkbaar. Ik hoop gelijk dat het de laatste keer is”, sprak Eefting. Hij pakte het pijnlijke verlies sportief op en schudde Godrie op het podium de hand. ,,Natuurlijk. Het is gewoon een domme fout van mij.” Het leven ging na een gruwelmoment door en dat gold natuurlijk ook voor Godrie, die met zijn last-second zege even euforisch was. Hij nam de kussen van zijn vriendin Monique van de Ree alvast in ontvangst voor de rondemiss kon toeslaan. Bijzonder was dat Van de Ree in de vrouwenkoers ook al alert was en had toegeslagen. Ze moest in de pelotonsprint de zege aan Marjolein van ‘t Geloof laten, maar greep dankzij haar tweede plek wel de leiding in het Belisol Kempenklassement. ,,Ik wilde het beter doen dan zij, dus moest ik wel winnen”, grapte Godrie na afloop. ,,Dit zijn mooie dagen als je samen bent en samen koerst.”

Van de Ree kampte in de beginfase van het seizoen met wat fysieke klachten, maar heeft haar snelle benen de laatste weken weer gevonden. De 31-jarige blondine uit Willemstad zit er vaak van voren bij en kon vorige week een derde plek bijschrijven in de Omloop der Kempen. Nu was het plek twee en uiteraard wil ze graag weer eens een keer winnen. ,,Ik zou zo graag nog een keer in een echt grote koers iets moois neerzetten”, zei ze tijdens de wedstrijd van haar vriend. Godrie heeft van het Kempenklassement niet echt een hoofddoel gemaakt, maar rijdt zeker nog een aantal koersen in Zuidoost-Brabant. ,,Dan zien we aan het eind van de rit wel waar we staan.” Van de Ree ziet het wel zitten om in september de hoofdprijs op haar naam te zetten. ,,Het is een mooi klassement en ik wil er graag voor gaan.”