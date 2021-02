Zundert ziet voorlopig af van zuidelijke randweg

Dinsdagavond besloot de coalitie in te stemmen met een voorstel om voorlopig af te zien van een verder onderzoek naar de komst van de zuidelijke randweg. Daarmee volgen CDA, VVD en Dorpsbelangen de conclusies van een onderzoek dat stelde dat er voorlopig geen nut en noodzaak is om de weg aan te leggen.

Werkgroep Randweg

Het is een conclusie die bij de Werkgroep Randweg Zuid in het verkeerde keelgat was geschoten. Die groep, die de belangen behartigt van bewoners van de Prinsenstraat, de zuidelijke Molenstraat, de Wernhoutseweg en de Leeuwerikstraat, ziet in de komst van de randweg de enige oplossing om verlost te worden van de toegenomen verkeersdruk in hun straten. Bovendien was een tracéstudie beloofd in het politiek akkoord.

Uit een enquête die de groep hield onder 370 huishoudens blijkt dat 75 procent last heeft van vracht- en landbouwverkeer, nog eens 89 procent een zuidelijke randweg wil en 85 procent graag nader onderzoek naar die weg wil.

Ondeugdelijk rapport

Ook de oppositie, LP, ONPL, D66 en OPZ zijn voorstander van zo’n vervolgonderzoek. Dat betekent in hun ogen niet dat daarmee meteen een weg wordt aangelegd. Maar kijk naar de toekomst, zei bijvoorbeeld OPZ, die twijfelde op daar in het onderzoek genoeg rekening mee was gehouden. ONPL vulde aan: ,,Er komt een bedrijventerrein BCT, een nieuwe school waar straks kinderen de drukke Prinsenstraat voor over moeten steken. En ga zo maar door.” Daar is onvoldoende rekening mee gehouden.

D66 hamerde op de ambitie die Zundert moet hebben. Door nu te onderzoeken waar in de toekomst wellicht een zuidelijke randweg kan komen te liggen, laat je zien dat het je ernst is. Als het dan straks, en dat kan best pas over een paar jaar zijn, alsnog wordt besloten om de weg aan te leggen, dan kan met zo'n tracékeuze voortvarend worden doorgepakt.

Niet zo eenvoudig

Maar daar was de coalitie, en ook wethouder Patrick Kok, het niet mee eens. ,,Zo’n tracé kies je niet zomaar. Daar hoort een ruimtelijk onderzoek bij en een Milieu Effect Rapportage en dergelijke.” Anders is het slechts een lijntje op de kaart, waar in de toekomst van kan blijken dat de weg op die plek helemaal niet kan komen.

De coalitie stemde ermee in om nu even geen geld uit te geven aan verdere studie naar de randweg. Met de nadruk op ‘vooralsnog’. Uitstel is geen afstel. Maar eerst wil de coalitie de schamele financiën investeren in wegwerkzaamheden waarmee op korte termijn de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Zundertse kernen wordt vergroot.