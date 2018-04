Zundert wil Napoleonroute nieuw leven inblazen

Kaarsrechte bomenrij

Nieuwe allure

Die rol hangt nu prominent in zijn werkkamer in het Zundertse gemeentehuis. "Het college wil aan die verhalen waarde toekennen. Het is onze bedoeling dat nieuwe ontwikkelingen worden geïnspireerd door de historie van de Napoleonroute. We willen nieuwe allure aan de route geven. Mooie dingen moeten naar de route terugverwijzen. Daarvoor gaan we nu de verbreding zoeken, samenwerking met partners als het Belgisch-Nederlands Grensoverleg, de regio West-Brabant en de heemkundekringen. Nog voor de zomer komt er een grootse bijeenkomst waarop we de plannen nader toelichten. Het gaat er nu om dat we met elkaar zo veel mogelijk inspiratie opdoen. Over een paar jaar moet het een bruisend geheel worden. Ik kan nu verder weinig concreets melden, maar ik zie dit als de start van iets moois."