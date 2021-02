Zundert wil een randweg, maar heeft nu geen geld én geen tijd: ‘Stop geld in maatregelen die snel werken’

Eerder deze week zag de gemeenteraad al af van nader onderzoek naar de zuidelijke randweg. In de Zundertse politiek ging het doortrekken van de randweg een eigen leven leiden.

Die discussie moet nu voorlopig van tafel zijn. ,,Er is een verschil tussen de absolute verkeerscijfers en de beleving van de bewoners”, gaf Kok toe. ,,We hebben alle begrip voor de beleving van de betrokken mensen, maar het zorgt voor een spagaat bij het college.”

Discussie

Sinds de aanleg van de randweg in het noorden vinden de bewoners van de Molenstraat, Prinsenstraat, Leeuwerikstraat en Wernhoutseweg dat de verkeersdruk in hun buurt te veel is toegenomen. En dus steekt de discussie over het doortrekken van de randweg weer de kop op. En waar die weg dan moet komen te liggen.

Kok onderschrijft de wens, maar die is op dit moment niet reëel: “Het geld is er niet. Voor een echte variantenstudie moet veel, en duur, onderzoek worden gedaan. Waaronder een Milieu Effect Rapportage. En tegen de tijd dat we wel geld hebben voor de aanleg, zijn die onderzoeken verouderd en kunnen ze opnieuw. Het geld voor die onderzoeken steek ik liever in maatregelen om snel de leefbaarheid in de betrokken buurten te verbeteren.”

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP) voorziet nu niet in die maatregelen. Het ligt dus voor de hand dat het beschikbare budget van 19 miljoen omhoog moet.



Kok gaat de komende maanden met de bewoners in gesprek om de inrichting van de straten te verbeteren. Daar komen dan suggesties uit, met de daarbij behorende kosten. Daarna is de politiek weer aan zet, weet de wethouder. “Zoals gezegd zijn eventuele maatregelen niet in het GVVP opgenomen. Dus moeten we dan meer doen binnen hetzelfde beschikbare budget. De gemeenteraad buigt zich in november over de begroting van 2022. Dan kan worden gekozen om het budget te verhogen.”



Kok benadrukte dat de wens voor een zuidelijke randweg blijft. Het heeft alleen geen zin om daar nu over te discussiëren. Toekomstmuziek dus.