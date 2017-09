Zundert wil asielzoekerscentrum Rijsbergen kopen

ZUNDERT - De gemeente Zundert wil het voormalige asielzoekerscentrum in Rijsbergen kopen. Dat melden burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Met de aanschaf wil Zundert voorkomen dat in het complex iets ongewenst wordt gevestigd.

Het complex aan de Ettenseweg is eigendom van het landelijke COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Die ving er tot 2006 vluchtelingen op. Even wilde het COA in 2016 het centrum heropenen. Het bleek echter dat de gebouwen zo slecht onderhouden waren, dat hernieuwde vluchtelingenopvang alleen mogelijk was na een dure opknapbeurt.

In oktober 2016 maakte het COA bekend dat het asielzoekerscentrum zou worden verkocht. Aanleiding voor de gemeente Zundert om te kijken naar de mogelijkheid het zelf te kopen.

Zelf eigenaar

Met de aanschaf krijgt de gemeente de regie in handen over de locatie. Dat is nogal belangrijk, schrijft het college. De panden zijn niet veel waard. Dat betekent dat er een risico is dat er een koper komt die er iets in begint waar de gemeente niet echt op zit te wachten. Een ontwikkeling die in de toekomst voor ellende kan zorgen. Dat is te voorkomen door zelf eigenaar te worden.

Fort Oranje

In één moeite door zijn zo ook de omwonenden gerust te stellen. Die maken zich immers best zorgen over wat er in de toekomst wordt gevestigd. Op dit moment worden de panden bewoond door anti-krakers. In een dertigtal tijdelijke containerwoningen op het terrein zijn (voor maximaal een jaar) dertig gezinnen van Fort Oranje opgevangen.

Klooster

Wat er in de toekomst kan komen, weet het college nog niet. Nu nog staat in het bestemmingsplan dat het complex, dat in 1960 werd gebouwd als klooster, gebruikt mag worden voor 'maatschappelijke doeleinden'. Dat kan van alles zijn. Misschien is het beter die bestemming te wijzigen in 'wonen' of iets dergelijks, mijmert het college.