Zundert wil af van gesteggel over rekening Fort Oranjebaas Engel

,,In opdracht van de rechter hebben we nog eens heel kritisch naar alle kosten gekeken die we bij Cees Engel in rekening hebben gebracht. Van iedere kostenpost waarvan we het idee hebben dat daar discussie over kan ontstaan, hebben we besloten die niet langer in rekening te brengen bij de eigenaar’’, zegt woordvoerster Louise Schneider.

Juridische kosten

Zundert blijkt onder andere de kosten voor het inhuren van het Bredase advocatenkantoor AKD (vanwege de vele rechtszaken die rond de ontruiming werden gevoerd) te hebben geschrapt. Ook de gemaakte kosten van ruim 20.000 euro voor het inhuren van oud-staatssecretaris Jack de Vries als crisismanager worden niet langer bij Engel neergelegd.

'Alleen zaken die met de essentie te maken hebben'

Logisch, vindt Schneider. ,,We hebben tegen elkaar gezegd dat we alleen nog de gemaakte kosten in rekening brengen die met de essentie van de overname van het beheer van de camping te maken hebben gehad. Dan kan je je afvragen of je de juridische kosten daar ook toe moet rekenen. Wij hebben besloten dat niet te doen.’’

Jack de Vries

Dezelfde overweging, zegt Schneider, is gemaakt voor de kosten voor het inhuren van oud-staatssecretaris Jack de Vries die tegenwoordig een communicatiebureau runt. ,,Die is vorig jaar indertijd ingehuurd als adviseur voor burgemeester Poppe-De Looff. Heeft dat direct met het beheer van de camping te maken? Nogmaals, om bij de rechter niet in die discussie terecht te komen is ook die post verdwenen van de lijst die we aan Engel hebben toegestuurd.''

Cees Engel stapte vorige maand naar de rechter om de rekening van 5,3 miljoen euro aan te vechten. De rechter liet zich daar kritisch uit over de handelswijze van de gemeente. De Fort Oranjebaas kreeg daar te horen dat hij voorlopig niet hoeft te betalen en dat de gemeente duidelijk moet maken waar die 5,3 miljoen aan is opgegaan. Jeroen Pols, de juridisch adviseur van Engel, liet donderdag al weten ook niet van plan te zijn de 4,8 miljoen aan Zundert over te maken.