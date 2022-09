Zundert wil 150 asielzoekers opvangen in voormalig jeugdzorginstelling Krabbebossen

Wijk Boeimeer in Breda afgezet vanwege rare lucht, blijkt loos alarm

BREDA - De wijk Boeimeer in Breda is maandagmiddag in zijn geheel afgezet met politielinten, omdat er een melding was gedaan van een rare lucht en stank. Na metingen door de brandweer bleek er niks aan de hand te zijn.

