Zundert verlaagt rekening aan Fort Oranjebaas Engel met half miljoen euro

Zundert stuurde Engel aanvankelijk drie rekeningen voor in totaal 5,3 miljoen voor het beheer en saneren van de probleemcamping. Maar nadat Engel een maand geleden op een rechtszitting grote vraagtekens zette bij dit bedrag, is dat nu teruggeschroefd naar 4,8 miljoen euro.

Juridische kosten geschrapt

Dat blijkt uit een brief van de advocaat van de gemeente Zundert aan de juridisch adviseur van Engel, Jeroen Pols. Daarin valt te lezen dat uit de enorm lange lijst van gemaakte kosten een aantal posten zijn geschrapt. Zo worden veel van de juridische kosten die Zundert maakte vanwege de vele rechtszaken die over de camping gevoerd werden, niet langer bij Engel neergelegd.

Jack de Vries

Kort geding

De rechter oordeelde dat Engel de rekening vooralsnog niet hoeft te betalen. Pas als definitief duidelijk is dat de gemeente terecht het beheer van de camping heeft overgenomen (die zaak loopt nog bij de Raad van State) en heeft verduidelijkt waar het geld bij de sanering van de camping aan is opgegaan, moet Engel betalen.

'Ook die 4,8 miljoen gaan we niet betalen'

In een reactie zegt Jeroen Pols dat Cees Engel niet van plan is het verlaagde bedrag van 4,8 miljoen euro te gaan betalen. ,,Wij bestrijden nog steeds dat de overname van de camping terecht was. Dus ook de kosten die daaruit zouden zijn voortgevloeid, erkennen wij niet. Of dat nou 5,3 of 4,8 miljoen euro is'', aldus Pols.