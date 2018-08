Zundert treft in drie woningen te veel arbeidsmigranten aan

ZUNDERT - Toezichthouders van de gemeente Zundert hebben samen met de politie vier woningen van arbeidsmigranten gecontroleerd in Zundert en Wernhout. In drie van de vier bleken meer seizoensarbeiders te wonen, dan de gemeente toestaat.

De controle vond vorige week plaats. Gericht werd in de vier woningen gekeken of er niet te veel mensen woonden, of de brandveiligheid in orde was en of de arbeidsmigranten eigenlijk wel zijn ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen).

Huisvesting

Volgens de 'paraplubestemming huisvesting arbeidsmigranten' van de gemeente Zundert mogen in een woning maximaal vier individuen wonen, of één huishouden (een stel) aangevuld met maximaal twee personen, of, tot slot, één afzonderlijk huishouden (een gezin).

Bij de controle bleek maar één adres aan de eisen te voldoen. In de andere drie huizen woonden meer arbeidsmigranten dan is toegestaan. Veel van de mensen die in de woningen werden aangetroffen bleken bovendien niet te zijn ingeschreven in de BRP.

Aanschrijving