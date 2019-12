Zundert strijdt voor elke boom langs Rucphenseweg

Dat beloofde wethouder Patrick Kok eerder deze week aan de Zundertse gemeenteraad. Die raad boog zich over een ‘motie vreemd aan de dag’ van D66.

Verkeersveiligheid

De provincie is van plan om de Rucphenseweg op te knappen. Niet alleen komt er nieuw asfalt en dergelijke, de onderhoudsbeurt wordt in één moeite door aangegrepen om de route, die nu nog in de top tien prijkt van verkeersonveilige wegen, veiliger te maken.

Om dat voor elkaar te krijgen moet een deel van de bomen langs de N638 wijken. Onlangs vroeg de provincie bij de gemeente Zundert een vergunning aan om maar liefst vierhonderd bomen langs de lommerrijke route neer te halen.

Groene gemeente

Hoewel D66 natuurlijk ook geen verkeersongevallen wil en voorstander is van een veilige weg, vindt de partij een groene gemeente ook van belang. Vandaar de vraag in de motie of er in sommige gevallen geen alternatieven zijn te verzinnen waarmee de weg weliswaar veiliger wordt, maar de boom kan blijven staan.

Bovendien wijst D66 op de herplant van bomen. Hoewel de provincie er vierhonderd kapt, zijn er plannen om er maar 341 terug te plaatsen. Dat is niet, zoals ook de partij ONPL meldde, conform de gemeentelijke richtlijnen. Die stellen dat voor elke gekapte boom er minstens één moet terug keren.

Meer bomen terug

Op dat laatste punt kon wethouder Kok de politiek geruststellen. Hij wist te melden dat inmiddels duidelijk is geworden dat de provincie langs de N638 sowieso weer 125 bomen terug plant. ,,Daarbij komen er nog eens 341 bij landgoed De Moeren te staan. Er worden dus meer dan vierhonderd bomen herplant.”

Verder benadrukte hij dat de gemeente Zundert met de neus bovenop de ontwikkelingen zit. ,,Bij de plannen kijken we boom voor boom mee. Als wij een kans zien om een boom te sparen, zonder dat daarmee de verkeersveiligheid in het geding komt, dan doen we dat.”