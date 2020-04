Zundert steekt verenigingen helpende hand toe

ZUNDERT - Verenigingen in het Zundertse kunnen erop rekenen dat de gemeente alles op alles zet om hen in deze moeilijke tijd bij te staan.

Dat bleek onlangs tijdens een live Facebooksessie van wethouder Twan Zopfi (sport, onderwijs en zorg) en burgemeester Joyce Vermue.

Tijdens de sessie werd gevraagd of verenigingen, nu ze tijdens de coronacrisis noodgedwongen zijn gesloten, kunnen rekenen op bijstand. Bijvoorbeeld in de vorm van het stilzetten of uitstellen van het innen van huur en belasting.

Hulp

Of dat precies mogelijk is, is niet duidelijk. Wel riep wethouder Zopfi verenigingen op om als ze problemen hebben of dreigen te krijgen, of wanneer ze hulp nodig hebben, contact op te nemen met het klantcontactcentrum van de gemeente. ,,Dan kijken we samen met de verenigingen welke hulp en ondersteuning er mogelijk is.”