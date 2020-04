Zundert steekt sportclubs helpende hand toe

Vanwege de coronacrisis zijn de gemeentelijke sportaccommodaties gesloten. Vooralsnog blijven ze dicht tot en met 28 april. Of ze daarna weer open gaan om, met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn. weer sporters te ontvangen, is nu nog onduidelijk.

Kosteloos annuleren

Buiten-sporters

Ook sportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke sportvoorzieningen in de buitenlucht worden ondersteund. Zij betalen op dit moment een gebruiksvergoeding. Besloten is om die niet nu al, maar pas in september weer te gaan innen.

In de tussentijd wordt op het gemeentehuis nagedacht of de gebruiksvergoeding voor de maanden tot september straks alsnog wordt geïnd, of dat het misschien mogelijk is om dat bedrag kwijt te schelden. Zodra daarover een beslissing is genomen, worden de verenigingen op de hoogte gebracht.