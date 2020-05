Zundert steekt de Belgische vlag uit: ‘Hoera de grens gaat open!’

Dekkers runt in hartje Zundert, in de Molenstraat, 't Ateljeeke. Net als andere ondernemers in haar grensdorp heeft zij gewoonlijk behoorlijk wat Belgische klanten.

Helft van alle auto's

Dat is ook niet zo vreemd, zegt voorzitter Frank van de Klundert van de Ondernemersvereniging Zundert Centrum (OZC): ,,Zundert is min of meer omringd door België. We hebben een vrij compleet winkelaanbod. Het is niet gek dat onze Belgische buren graag bij ons komen shoppen.”

Hoeveel het er precies zijn, weet Van de Klundert niet. ,,Maar als je op een reguliere zaterdag op de parkeerplaatsen kijkt, zie je dat zeker de helft van de auto's een Belgisch kenteken heeft.”

Stil

Althans: zo was het voor het coronavirus begon rond te zweven. En zelfs nog heel even toen de crisis al een feit was. ,,Medio maart, toen bijvoorbeeld in België de horeca al dicht was, maar in Nederland nog niet, was het drukker dan ooit.” Tot de Belgische overheid op 18 maart de grens met Nederland sloot. ,,Toen werd het stil.”

De Zundertse ondernemers baalden er flink van. In een tijd waarin de coronacrisis hen al behoorlijk raakte, moesten ze het ook nog eens zonder hun Vlaamse klandizie doen. En dus: ,,Was ik heel blij toen ik hoorde dat de Belgen de grens op 8 juni weer open willen gooien”, zegt Dekkers. Zo blij: ,,Dat ik bedacht dat ik die dag de Belgische vlag ga uithangen.”

Belgendag met Belgenacties

Het idee werd omarmd door collega's. Met als gevolg dat 8 juni bij circa 60 Zundertse ondernemers de Belgische vlag wappert. Er zijn die dag speciale Belgische acties. En winkels en horeca die gewoonlijk op maandag dicht zijn, gooien de deuren open.