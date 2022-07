Zundert schaart zich achter stikstofzorgen van agrarische sector

Beter toeven in Teteringen dan in Oudenbosch: Bredase dorpen profiteren van nabijheid stad

BREDA - Hoe dichter bij de stad, hoe groter de leefbaarheid van een dorp. Uit een onderzoek van de Regiobank blijkt dat het in Teteringen, Bavel en Prinsenbeek het best toeven is, terwijl Zundert en Oudenbosch laag scoren. De dorpsraad van ‘winnaar’ Teteringen vindt dat op de eretitel wel wat af te dingen valt.

