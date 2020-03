Zundert rouwt om René Bastiaansen: 'Een laatste groet aan René’

De dorpspomp op het Jan Koekenplein in Klein Zundert is deze dagen een klein herdenkingsmonument. Inclusief bankje met kaarsjes en naast de pomp een schildersezel met een grote foto van René Bastiaansen. Daaronder liggen inmiddels tientallen bossen bloemen. In het zaaltje van Hoeve Klein Zundert, even verderop, is een condoleanceregister geopend. "Door het coronavirus wordt het weliswaar geen afscheid dat René verdiende, maar ik hoop dat hij op deze manier toch zijn waardering krijgt", vertelt Bert van Wingerden die zo-even een laatste groet neerpende. "Een echt mensenmens is niet meer", verzucht hij duidelijk geëmotioneerd. Enkele tientallen mensen zijn hem donderdag al voorgegaan.

Laatste groet

Dat vindt ook Louis van den Broek die even later het zaaltje binnenstapt. "En ik denk ook de meeste mensen die hem kenden", vertelt hij. "Ook op corsogebied heeft hij, als corsovoorzitter, samen met het toenmalige bestuur gezorgd voor een professionaliseringsslag van het evenement. Hij heeft het gemaakt tot wat het nu is. Hij was een oplossingsgericht iemand", aldus Van den Broek. Johan Bakx en zijn vrouw Ingrid, de overburen van Bastiaansen, lopen zojuist binnen. "René was altijd in voor een praatje, altijd even vriendelijk", vertellen ze. "Hij straalde dan ook een bepaalde rust uit in zijn doen. Nooit op de voorgrond, maar wel hard werkend achter de schermen. Zo blijven wij hem herinneren; als een warme, hartelijke man."

Afscheid