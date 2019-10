Zundert pakt drankgebruik jongeren voortvarend aan

Dat meldde wethouder Twan Zopfi (Sociaal Domein) gisteren tijdens de raadsvergadering van Zundert in antwoord op vragen van Leezan van Wijk van D66.

De raad sprak over het rapport van de Zundertse Rekenkamercommissie. Die commissie had vastgesteld dat jongeren in Zundert meer drinken dan hun leeftijdgenoten in omliggende gemeenten.

Ontluisterend

Een ontluisterende constatering die aanpak verdient, herhaalden de Zundertse politici een mening die ze al eens eerder tijdens een behandeling in de Rondevergadering hadden geuit.

Maar, zo benadrukte D66, gisteren, de problematiek is eigenlijk nog langer bekend. ,,Het rapport heeft het onzichtbare, nu zichtbaar gemaakt. Maar er is vroeger ook over gesproken. Wat is nu anders dan voorheen? En waarom zou een aanpak nu aanslaan”

Wethouder Zopfi antwoordde: ,,Omdat de tijdsgeest anders is.” Waar ouders in het verleden de schouders ophaalden over het drankgebruik van hun kroost, is die houding tegenwoordig nog wel aanwezig, maar al een minder stevig geworden. ,,Gedragsverandering slaagt als mensen er open voor staan.”

Prioriteit

Verder: ,,Werd inderdaad ik het verleden al geconstateerd dat de jeugd veel drinkt, maar het had geen prioriteit. Nu ondernemen we echt actie.” Zo is de aanpak opgenomen in nieuw jeugd- en nieuw veiligheidsbeleid. En gaat flink worden ingezet op voorlichting en preventie. ,,Maar ook op handhaving door onze boa’s.”

Prima, oordeelden de politici. Waarbij Jan Aarts van het CDA pleitte voor hele stevige voorlichting. ,,Laat de jongeren maar schrikken, net als bij de anti-rookcampagne. Laat zien wat alcohol precies voor effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen.” Schokkende beelden waarvan ook Ondernemend Platteland het nut van inziet.

Drugs