Zundert maakt met boomplant einde aan 'monotoon straatbeeld'

ZUNDERT - Als je een straat in Zundert -boomgemeente bij uitstek- opnieuw moet beplanten, dan sta je voor een uitdaging. Zomaar lukraak wat groen erin steken is natuurlijk uit den boze, maar wat dan?

In de Patrijsstraat is donderdag gebroken met een traditie die langer is dan die van Zwarte Piet. En mogelijk (of waarschijnlijk) is er een nieuwe ontstaan. Niet alleen voor de grensgemeente, maar nationaal. Of wie weet, misschien wereldwijd!

Het begon zo. Eind 2016 werd de Patrijsstraat ontdaan van al zijn bomen. De platanen, die er zo'n 45 jaar stonden, hadden een uit de kluiten gewassen wortelstelsel. Dat beschadigde het hoofdriool en de aansluitingen naar de huizen aan de straat. (Voor wie het bewijs wil: een van de bewoners heeft een stuk wortel in zijn voortuin gelegd als ornament. Indrukwekkend!)

Nieuwe voortuin

Gevolg: weg bomen, rioolstelsel vervangen. Maar er moest natuurlijk wel nieuwe aanplant komen in de straat met het enorm brede profiel. Een nieuwe 'voortuin' voor de bewoners, dus die kregen ook alle inspraak. "Wat je normaal ziet, is dat er in een straat één soort bomen wordt geplant", zegt wethouder De Beer die woensdag met enkele bewoners het eerste exemplaar plantte.

"Die tijd lijkt voorbij. Zeker in Zundert, met Treeport, willen de boomkwekers laten zien wat ze in huis hebben. Niet zo zeer om hun waar te promoten, maar om hun trots op Zundert uit te dragen."

Forse bomen

Arjan Zoontjens, de kweker die de bomen in de Patrijsstraat levert, legt het nieuwe concept uit: "Het is al eeuwen gebruik om één soort aan te leggen. Die tijd lijkt voorgoed voorbij. Bomen worden steeds vatbaarder voor ziektes. Treedt die op in een straat met maar een soort, dan moet gelijk alles worden gekapt. Daarom kiezen we vanaf nu voor een gemengde aanplant. Hier, in de Patrijsstraat, komen in samenspraak met de bewoners 18 bomen van twaalf verschillende soorten. Dat is nu uniek voor Nederland, maar dit wordt de trend."

Hartenlust

De Patrijsstraat krijgt naast een mooie bodembedekking 18 forse bomen. Magnolia's vormen een soort rode draad. "Die geven wel veel troep", zegt bewoonster Elly van Peer over de bloembladeren. "Maar we zijn wel heel tevreden over hoe de gemeente ons bij de plannen heeft betrokken. We hebben veel samen gedaan en konden naar hartenlust 'spelen' met de mogelijkheden."

Straatgenoot Erwin Braspenning vult aan: "We krijgen een klein parkje, een speelplek voor de kleintjes, een hangplek voor oudere jeugd en een jeu-de-boulesbaan voor de senioren. Straks hebben we een Patrijsstraat die niets te wensen overlaat."