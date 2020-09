Zundert krijgt slimme led-lampen: ‘Opnieuw een kwaliteitsimpuls’

Met mannetjes van hardboard strijdt Gert tegen zwerfvuil in Breda

12 september BREDA - Eerlijk is eerlijk. Het was niet helemaal zijn eigen idee. Maar toen Gert van der Hart in het Limburgse Thorn een soort mannetje zag staan dat aandacht vroeg voor zwerfvuil, was hij verkocht. Dat wilde hij ook in Breda.