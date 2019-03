Zundert krijgt cultuurplatform

Het cultuurplatform moet, zo is het idee van de werkgroep, bestaan uit een groep inwoners van de gemeente Zundert die -al dan niet professioneel- actief zijn binnen de cultuursector. Het platform gaat gevraagd en ongevraagd allerlei tips en adviezen geven over culturele zaken.

Uiteenlopend

Voor wie graag mee wil denken over nut en noodzaak van het cultuurplatform en over hoe het precies kan worden vormgegeven, is er deze woensdag 3 april om 20.00 uur een bijeenkomst in de Koutershof in Rijsbergen.