Zundert krijgt bijzondere kop van Van Gogh in bruikleen

De kop is een voorstudie voor een groot Vincent van Goghmonument dat de Nederlandse kunstenaar André Schaller maakte. Dat beeld werd in 1962 geplaatst op het Museumplein in Amsterdam. Pas jaren later opende op datzelfde plein het Vincent van Gogh Museum. Rond de eeuwwisseling moest het monument wijken voor de herinrichting van het Museumplein. Het kreeg een nieuwe plek in de Amsterdamse wijk Osdorp.