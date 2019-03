Zundert koopt terrein Brabant Chemie in Rijsbergen

RIJSBERGEN - Zundert koopt het terrein van Brabant Chemie in Rijsbergen. Daar stemde de gemeenteraad deze week mee in. De gemeente betaalt er 50.000 euro voor.

Het perceel, waar Brabant Chemie tot 1980 bestrijdingsmiddelen produceerde, is ongeveer 5500 vierkante meter groot en ligt in het hart van Rijsbergen.

Sanering

In 1995 begon de provincie met een langdurige sanering van de verontreinigde bodem. Die schoonmaak is na jaren afgerond. In 2017 ging het beheer van het terrein over naar het Rijksvastgoedbedrijf. Die kreeg vrijwel meteen het verzoek van Zundert om de grond te mogen kopen.

Zundert wordt nu voor 50.000 euro eigenaar van het perceel aan en achter de Sint Bavostraat. Hoewel ooit de bedoeling was om er woningen en detailhandel te realiseren, is daar, vooral omdat het nu even economisch niet haalbaar is, vooralsnog van af gezien. Het leeuwendeel van het terrein wordt toegevoegd aan het openbaar groen. Een park waar het lokale verenigingsleven kleinschalige evenementen kan houden.

't Pleintje

Anderhalf jaar geleden is al een convenant afgesloten met buurtvereniging ‘t Pleintje. Afgesproken is dat die het groen beheert, dat deels al is aangelegd, en de evenementenagenda bijhoudt. De gemeente belooft nog wel wat investeringen te doen. Er komt bijvoorbeeld nog verlichting langs de wandelpaden en een evenementenkast.