Zundert kiest plek voor nieuwe school: ‘Als dit maar geen blunder blijkt!’

En dan ook gekozen. Er komt in Zundert een nieuw schoolgebouw op de plaats waar nu nog basisschool De Zonnebloem staat. Dat wordt een Integraal Kind Centrum (IKC) waar ook de leerlingen van de huidige Annaschool in trekken. En waar bovendien zaken aan worden toegevoegd als kinderopvang.

Twee opties

De raad had de keuze uit twee opties. De ene was een nieuw IKC op de plek waar nu nog sporthal Onder de Mast staat. Dat is de voorkeur van schoolbestuur SPOZ. De ander was op de plaats van de huidige Zonnebloemschool. Daar ziet het college het meeste in.

Quote De keuze die we nu maken is niet zonder risico. Er zijn nog veel vragen Leezan van Wijk , D66

Maar, zo oordeelden de acht oppositieleden, om tot zo’n keuze te komen, is kennis nodig. En er leven nog veel vragen. Of, zoals Leezan van Wijk van D66 verwoordde: ,,Er is in de raad verdeeldheid op grond van redelijke argumenten. De keuze die nu wordt gemaakt is niet risicoloos. Er zijn nog vragen over de haalbaarheid, over informatie enzovoort.” Net als de andere oppositiepartijen pleitte D66 voor uitstel om tot een goed afgewogen besluit te komen.

Zorgvuldig traject

Daar zagen de coalitie en wethouder Johan de Beer niets in. Er is in hun ogen een zorgvuldig traject geweest dat leidde tot de keuze voor de twee locaties. Dat SPOZ een andere voorkeur heeft dan het college, is jammer. ,,Maar wij hebben een andere, bredere verantwoordelijkheid dan SPOZ”, aldus De Beer.

D66 en een (geëmotioneerde) Lieke Michielsen van ONPL vroegen om meer opties te bekijken. Om bijvoorbeeld een IKC te combineren met een nieuwe sporthal. Om niet voorbij te gaan aan de meningen van de deskundigen uit onderwijsveld en kinderopvang. Om een blunder te voorkomen en zorgvuldig te werk te gaan.

Twee schoolgebouwen, niet één IKC

LP en OPZ voegden er de wens aan toe om toch nog eens te kijken naar behoud van twee schoolgebouwen. Uiteindelijk stemde OPZ mee met de coalitie. Dit, omdat OPZ Onder de Mast niet ziet zitten. En hoopt dat de Zonnebloem later niet haalbaar blijkt, waarna opnieuw kan worden gestreden voor behoud van twee locaties.