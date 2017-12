Zundert is het nog niet eens over kosten fietspad Aa of Weerijs

Het aan te leggen fietspad is een samenwerking tussen twee gemeenten. Het start in het Zaartpark in Breda, loopt langs de Aa of Weerijs door Zundert tot aan de Belgische grens. Breda trekt 350.000 euro uit voor de aanleg van de route, terwijl Zundert er 1,5 miljoen voor heeft vrijgemaakt. Dit verschil komt doordat op Bredaas grondgebied weinig compleet fietspad wordt aangelegd. Wel krijgen beide gemeenten in totaal 300.000 euro subsidies toegekend.

Fietspad van goud?

Die 1,5 miljoen euro zorgde toch voor discussie. Bijna alle partijen zijn positief ten aanzien van het plan, maar struikelen over de financiering. Zo valt het Dorpsbelangen op dat in de stukken staat dat er nog onderzocht moet worden hoeveel het fietspad daadwerkelijk gebruikt gaat worden, maar dat er al wel een schatting is gemaakt van de inkomsten voor de horeca. "Is dit dan wel realistisch?", vraagt Inge Jochems zich af.

Educatie en kunst

Het CDA is te spreken over het contact dat is gelegd met het Gehandicapten Platform Zundert om te onderzoeken of het fietspad ook toegankelijk wordt voor gehandicapten. Ook is de partij te spreken over de educatieve functie van het plan. Zo komen er informatiepanelen langs het pad en verschaft een app uitgebreide informatie over de omgeving. "We zijn blij met de educatieve functie. Er wordt nu ook gekeken om iets met kunstuitingen te doen", reageert wethouder Johan de Beer. Over de kosten zegt hij: "We hebben de drie ton subsidie toegewezen gekregen. De helft gaat naar Breda en de andere helft naar ons. Zo doe je dat als goede buren." Zodra er meer bekend is over de definitieve kosten, zal hij de commissie 'actief informeren'.