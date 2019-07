Zundert houdt hart vast: te extreme buien slecht voor dahlia's

Update Verbrande accu's en batterijen bij Re-Tech in Breda kunnen pas maandag worden afgevoerd

14:11 BREDA - Aan de Grenssteen in Breda is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.00 uur een partij batterijen en accu's in brand gevlogen bij RE-Tech. Daarbij kwam giftige rook vrij. De brandweer zette de omgeving af. Even voor 11.30 uur was de situatie veilig en werd de omgeving weer vrijgegeven, zo meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.