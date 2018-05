Zundert hoopt met vergunning 'Fort Oranje'-achtige uitwassen te voorkomen

Bredanaar Middelkoop naar tiende dubbelfina­le

14:12 Matwé Middelkoop heeft voor de tiende keer in zijn tennisloopbaan een finale in het dubbelspel bereikt. In het Franse Lyon was de 34-jarige Bredanaar met zijn Tsjechische gelegenheidspartner Roman Jebavý te sterk voor het Franse duo Hugo Nys/Jonathan Eysseric: 7-5 6-1.