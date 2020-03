Zundert helpt inwoners met financiële problemen

ZUNDERT- Om de financiën van inwoners met beginnende betalingsachterstanden weer snel op de rit te krijgen, is in Zundert het project Vroeg Eropaf gestart.

In Nederland blijkt één op de vijf huishoudens moeite te hebben om elke maand opnieuw de rekeningen te betalen. Als die situatie te lang aanhoudt, kan dat tot veel ellende leiden.

Om dat voor te zijn hebben de gemeenten Zundert, Halderberge, Etten-Leur, Roosendaal, Rucphen en Moerdijk de handen ineen geslagen en zijn samen met woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeringen en Brabant Water het project Vroeg Eropaf gestart.

Snel contact

Samen proberen ze in een vroeg stadium eventuele problemen te signaleren. Waarna er zo snel mogelijk wordt opgetreden.

Idee is dat wanneer blijkt dat iemand in één van de zes gemeenten moeite heeft met het betalen van een maandelijkse rekening, een hulpverlener van Vroeg Eropaf contact opneemt. Dat kan iemand van de gemeente zijn, of van welzijnsorganisaties Surplus of WijZijn Tarverse.

Coronacrisis

Samen wordt gekeken of en welke mogelijkheden er zijn om de financiën weer op orde te krijgen. Zo kan er, zonder dat iemand zich daarvan bewust was, misschien wel een rekening in termijnen worden betaald. Ook kan het zijn dat iemand, zonder dat hij of zij het wist, gebruik kan maken van een regeling of een subsidie die kan helpen de lasten te verlichten. Het zijn zaken waar de hulpverleners op kunnen wijzen.

Vroeg Eropaf loopt vooralsnog tot en met 31 mei 2022. De komende opstartweken wijkt de manier waarop het wordt aangepakt iets af van hoe het de partners eigenlijk voor ogen staat. Het liefst zien zij dat de hulpverleners op huisbezoek gaan. Vanwege de huidige coronacrisis zit dat er even niet in. Vandaar dat hulp, nadat degene om wie het gaat daar schriftelijk van op de hoogte zijn gebracht, voorlopig telefonisch wordt aangeboden.

Wetswijziging