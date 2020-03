Zundert heeft 21 schietverenigingen en schuttersgilden, waarom schieten ze daar zo graag?

In zijn keuken in Klein-Zundert haalt Bart Brosens (42) een paar keer diep adem. Hij legt een denkbeeldig geweer aan de schouder, zet zijn vinger op de plek van de trekker, kijkt strak voor zich uit en laat dan zijn armen langzaam zakken. ,,Ik was afgeleid’’, legt hij uit. ,,Even merkte ik dat ik aan iets dacht. Dat is funest. Schieten vergt opperste concentratie. Je hoofd moet compleet leeg zijn.”



Brosens is hoofdman van het Cloveniersgilde Sint Willibrordus in Klein-Zundert. Een van de 21 schietverenigingen die de gemeente Zundert rijk is. Hoewel. ,,Zeg nooit vereniging tegen ons”, lachen hij en gildebroeder Wim Herrijgers. Een kleine correctie dus: Zundert telt vier schuttersgilden en zeventien schietverenigingen. Behoorlijk wat als je bedenkt dat de gemeente nog geen 22.000 inwoners telt.