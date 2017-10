Zundert gaat statushouders helpen bij vinden van werk

Het Werkplein HvWB regelt werk en zorgt voor inkomensondersteuning voor inwoners van zes gemeenten. Naast Zundert, zijn dat Roosendaal, Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk en Rucphen. Voor statushouders in Roosendaal, Halderberge en Etten-Leur startte het Werkplein vorig jaar een speciaal proefproject.

Dit, omdat bleek dat statushouders, als zij zich bij het Werkplein melden als arbeidszoekend, vrijwel meteen in het laatje terecht komen met 'hopeloze gevallen'. Mensen die niet of nauwelijks bemiddelbaar zijn en voor wie ook in de toekomst geen perspectief is op betaald werk.

Problemen

Hun problemen om werk te vinden zijn divers. Vaak hebben ze vanwege hun langdurige vlucht, verblijf in asielzoekerscentra en inburgeringstraject lange tijd geen betaalde baan gehad. Ook speelt de taalbarrière een rol en kampt een deel van hen met psychische problemen.

Gevolg is dat, zelfs in deze tijd waarin de economie aantrekt en de werkgelegenheid groeit, statushouders nog steeds niet populair zijn bij werkgevers. Zelf lukt het hun ook niet werk te vinden, onder meer omdat ze niet weten hoe één en ander in Nederland is geregeld.

Kansen

Om hun kansen te vergroten is het Werkplein daarom als proef vijftig statushouders uit de drie genoemde gemeenten extra intensief gaan begeleiden. En met succes, blijkt uit evaluatie. In zes maanden is 90 procent zoveel geactiveerd, dat het eenvoudiger is geworden een baan voor hen te vinden.