Zundert feestelijk geplunderd door vikingen tijdens Vaandelfeest

BREDA - In Zundert werd dit weekend het traditionele Vaandelfeest gehouden. Met de onthulling van de banier voor het aankomende corso is het aftellen naar de eerste zondag van september officieel van start gegaan. Maar voor het zover was werd in CultuurCentrum Zundert eerst nog de laatste bloemencorso respectabel afgesloten met muziek, bier en veel plezier.

Het Vaandelfeest in Zundert lijkt bij de start meer op een onheilspellende invasie dan een dorpsfeest. Terwijl mensen wachten voor de deuren van het CultuurCentrum verschijnen vanuit de Pastoorsdreef ineens woeste Noormannen. Gewapend met helmen, fakkels en baarden lopen ze richting de menigte.

Dit alles onder begeleiding van vikingmuziek en het geklap van het publiek. Binnen in het buurthuis is de sfeer wat warmer. Hier geen mede en plunderingen, maar wel bubbels en feestmuziek. Ook organisator Peter Kesselaar is van de partij. Over het ‘stikgeheime’ vaandel kan hij nog niks zeggen. Wel verwacht hij dat het aankomende corso nog grootser wordt als voorheen.

Bikkelharde strijd

“Het wordt weer een bikkelharde strijd tussen de buurtschappen met veel gekkigheid, maar eerst gaan we hier feest vieren.” Voor Harry Goos van het winnende buurtschap Tiggelaar is het een speciale avond. Ondanks dat de man pas net in het dorp woont voelt Zundert voor hem al echt als thuis. “Het is een hele open en gastvrije gemeenschap. Ik ben als nieuweling met open armen ontvangen.”

Nog meer dan Vincent van Gogh en de bloemencorso’s zelf staat deze saamhorigheid voor hem dan ook symbool voor Zundert. De feestzaal vol vikingschilden, vikingschepen en andere noorse pluralia is overigens niet alleen gevuld met bewoners van de Zundertse buurschappen. Zo is Robert Egan uit Breda ook een kijkje komen nemen. Het is zijn eerste vaandelfeest en hij toon zich geïmponeerd. “Ik vond vooral de intocht heel indrukwekkend met die fakkels en stoere gotische muziek. Het deed me denken aan Games of Thrones.”