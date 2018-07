Zundert breekt lans voor zwakkeren in samenleving

Deels is daarvan een reserve opgebouwd waaruit eventuele toekomstige tegenvallers op het sociale gebied kunnen worden betaald. Deels ook is het overschot in een algemene reserve gestopt.

Maar houdt Zundert wel geld over? Wethouder Twan Zopfi, die benadrukte dat het onderwerp hem zeer na aan het hart ligt, kan daar nog niet op vooruit lopen. Dat wat in 2018 wordt uitgegeven is nog niet bekend. Wel duidelijk is dat Zundert met de reserve die is opgebouwd in elk geval is voorbereid op eventuele toekomstige tegenvallers.