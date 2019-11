Zundert biedt inwoners kijkje in de keuken

Die dag is min of meer een vervolg op de Dag van de Democratie. Die werd twee jaar geleden gehouden. ,,Toen konden inwoners zich vooral laten informeren over wat het college en de gemeenteraad precies doen”, zegt een woordvoerster van de gemeente Zundert.

Deze nieuwe ‘Dag van de Inwoner’ gaat veel verder. ,,We willen de inwoners de kans bieden om een kijkje in de keuken te nemen.” Wat doen al die ambtenaren en het gemeentebestuur nou dag in dag uit? ,,En wat voor zaken zijn er waar de inwoner heel direct invloed op heeft?”

Infostands

Tussen 10.00 uur en 14.00 uur is het vernieuwde Raadhuis speciaal voor de gelegenheid omgetoverd tot een soort informatiemarkt. Met stands en hoekjes waar inwoners zich kunnen laten informeren over de meest uiteenlopende zaken.

Wat doet Zundert bijvoorbeeld aan duurzaamheid, en wat is er op dat gebied geregeld voor de Zundertenaren zelf? Hoe werkt de nieuwe omgevingswet en wat betekent dat voor de inwoners? Hoe sterk telt hun stem bij allerlei plannen?

Veiligheid

Maar er is meer. Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) vertellen over hun taken, over handhaving en preventie. Dorpsraden geven uitleg over inspraakmogelijkheden. De wijkagenten zijn aanwezig. Er is informatie over buurtpreventie. Buurtsportcoaches vertellen over wat zij doen voor de inwoners van Zundert.

,,En dan is het voor de inwoners ook een mooie kans om met eigen ogen het vernieuwde Raadhuis te zien”, zegt de woordvoerster. Ze kunnen plaatsnemen in een stoel in de nieuwe raadzaal, horen wat raadsleden doen, kennis maken met de burgemeester en wethouders. En met de nieuwe Jongerenraad. ,,Bovendien wordt heel specifiek aan een aantal thema’s aandacht besteed. Zo is het de bedoeling dat min of meer ludiek stil wordt gestaan bij het nu actuele onderwerp van drankgebruik onder jongeren.”