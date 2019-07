Zundert beslist zelf mee over toekomst van verkeer en openbare ruimte

ZUNDERT - Hoe kan in Zundert het verkeer het beste worden afgewikkeld? Waar is behoefte aan groen? Moet er nog een zuidelijke randweg komen? En zo ja, wat is dan het beste tracé?

Met deze en andere vragen trekt verantwoordelijk wethouder Patrick Kok na de zomer langs de vijf dorpen van de gemeente Zundert.

Beheerplannen

In Zundert zijn twee beheerplannen toe aan actualisatie. Niet alleen het GVVP, het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Ook het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Daarin staan zaken als groen, straatverlichting, afwatering en ga maar door.

Het zijn plannen met grote gevolgen voor de toekomst. Want waar en hoe rijdt straks het verkeer? Welke straat wordt opnieuw ingericht? En wat wordt er dan precies gedaan?

Dat kan natuurlijk allemaal achter een bureau worden bedacht. Waarna achteraf een bijna kant-en-klaar plan wordt gepresenteerd aan belanghebbenden. Maar wethouder Kok wil het anders. ,,Het gaat om straten en gebieden waar mensen die er leven het beste weten wat er speelt. Laat hen dan ook meedenken over wat er moet gebeuren.”

Stakeholders

Na de zomer belegt hij in de vijf de kernen daarom bijeenkomsten waar iedereen welkom is om zijn of haar wensen en behoeften te uiten. Niet alleen inwoners en dorpsraden, maar ook ondernemers, verkeersdeelnemers en andere stakeholders.

Samen gaan ze in discussie over wat al dan niet wenselijk is. Ze ‘polderen’, zoeken samen naar de beste varianten. De gemeente faciliteert, levert input als cijfermateriaal, feiten over zaken als verkeersstromen en dergelijke.

Teleurgesteld

En ja, vermoedt Kok: ,,Dan zullen er altijd mensen zijn die teleurgesteld worden. Niemand wil bijvoorbeeld graag een drempel voor de deur. Wij vragen dan: denk samen na over de beste plek voor zo'n maatregel. En onthoud dat als het niet op de ene plek komt, zoiets een paar deuren verder wordt aangelegd. Waar weer anderen niet blij mee zijn.”

Het moet gaan zoals met de bloembakken, de tijdelijke verkeersremmers in enkele straten in Zundert. ,,Samen met bewoners is gekeken waar die het beste kunnen worden neergezet.” Daar is niet iedereen blij mee. ,,Maar er is consensus over.”

Hij zegt: ,,Er is veel kennis bij mensen. Ook veel creativiteit. Die benutten we door iedereen uit te nodigen mee te denken.”

Breedgedragen

Idee is dat het overleg breedgedragen ideeën oplevert op basis waarvan het college weloverwogen keuzes kan maken. Die worden dan vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd die, misschien op basis van meerdere varianten, op zijn beurt over alles praat. Eén en ander moet leiden tot beleid waar heel Zundert het beste mee af is.