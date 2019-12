Zundert 10 Trappist vloeit uit (thuis)tap

Wensboom voor bewoners van de Blauwe Kamer in lobby Hotel Nassau

6 december BREDA - ,,Dit is hartstikke mooi. Onze bewoners zijn hier heel blij mee, dat ze een extraatje krijgen”, zegt een enthousiaste Ronald Krijnen, coördinator van de vrijwilligers van de Blauwe Kamer, onderdeel van Koninklijke Visio, over de wensboom in de chique lobby van Hotel Nassau Breda. De vrijdagmiddag onthulde en fraai versierde boom is volgehangen met welgeteld 112 wenskaartjes.