Zuiderwaterlinie inspiratiebron voor ondernemers

Bureau Brabant besteedt aandacht aan vermissing Henk-Kris Heeren uit Breda

14:01 REGIO - In de aanstaande uitzending van Bureau Brabant, die op maandag 7 januari te zien is, wordt er aandacht besteed aan diverse misdrijven in deze regio. Zo komt er een mishandeling met een honkbalknuppel in Uden aan bod. Ook misdrijven in Helmond en Breda komen ter sprake.