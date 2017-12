Zuidelijke rondweg Breda: messen worden geslepen

Het verkeer stropt bij de kruisingen Fatimastraat en Baronielaan, dat leidt tot lange files. De route wordt daarom, zo is het plan, op die plekken verbreed. Ook voor een snellere afwikkeling van op- en afgaand verkeer. In de tunnelbak blijft de weg eenbaans. De operatie moet half 2018 beginnen en kost drie miljoen euro. Maar de weerstand onder de bevolking groeit. Aan de Franklin Rooseveltlaan (zuidelijke rondweg) zijn 89 handtekeningen opgehaald, aan de Mozartlaan en Vriesdongen 50. Woordvoerders Lawrence van Woensel (advocaat) en Frank Timmer (kno-arts) veegden donderdagavond in de gemeenteraad namens een actiecomité met sheets en felle betogen de vloer aan met de plannen.

Definitief

De aanpak zal volgens de twee niet werken: de zuidelijke rondweg zal nog meer verkeer aantrekken, sluipverkeer met name de A58. Ze vrezen voor nog langere files door de fuikwerking naar de tunnelbak toe, voor meer fijnstof en geluid. Ze grepen terug naar 1989 toen de rondweg van snelweg naar stadsroute ging. Gaat de gemeente de weg die in de volksmond nog altijd 'kankerweg' wordt genoemd nu opwaarderen? Zijn alternatieven onderzocht? Is er gesproken met partners als Rijkswaterstaat? Hoe zit het met de onderzoeken, vragen ze zich af.

Getergd

,,We zitten nog in de modus van informatie ophalen. En nu zitten we opeens in deze setting. Wat kunnen we nog doen?'', sprak Van Woensel getergd over het feit dat B en W na enige aanpassingen, zoals een smallere middenberm om de weg iets verder van de huizen af te leggen, nu een definitief plan voorleggen. Van Woensel over een inspraakavond vlak voor de vakantie: ,,We waren met stomheid geslagen. We zijn er behoorlijk van geschrokken, voelden ons ook wat geschoffeerd. We wonen vlak aan de weg. Veel bewoners hebben nu wantrouwen naar de gemeente toe. Want het gaat nu wel heel snel, dit kan niet. Zo ga je niet met je burgers om. Als dit doorgaat stappen we naar de Raad van State.''

Snelheid

Komt bij dat er volgens de bewoners veel te hard gereden wordt, gemiddeld 74 km per uur waar de toegestane snelheid 50 km is. Timmer: Als er file staat hebben we last van stank. Zoniet, wordt er veel te hard gereden.'' Wethouder Boaz Adank (VVD) zei niet te begrijpen dat de bewoners zich overvallen voelen. In de structuurvisie staat volgens hem onomwonden dat de zuidelijke rondweg een belangrijke stadsontsluitingsweg is, een doorstroomas, net als de noordelijke rondweg. ,,Stedelijke assen, daar investeren we in. Wel met het gegeven dat de zuidelijke rondweg een stevige ontsluitingsroute is.'' Adank benadrukte dat van verbreding van de hele route geen sprake is: ,,Het gaat om de twee kruispunten, daar moet iets gebeuren. Optimaliseren, om de filedruk te beperken.'' Er komt een aanvullende sessie over de rondweg, in januari, over leefbaarheid, effecten en geluidwering. Adank over handhaving: ,,Wij nemen onze verantwoordelijkheid als wegbeheerder, de politie moet dat doen met handhaving. We zijn in overleg.''

Lawrence van Woensel (voorgrond) en Frank Timmer (rechts) tijdens hun betoog in de gemeenteraad donderdagavond. Ze vegen de vloer aan met de plannen voor de zuidelijke rondweg.

Avondspits in de tunnelbak op de zuidelijke rondweg in Breda.