Zuidelijke Rondweg Breda blijkt weer splijtzwam

BREDA - Geen onnodig vrachtverkeer op de Zuidelijke Rondweg in Breda, zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van fijnstof, trillingen en geluid. En zeker géén uitbreiding van de weg naar twee keer twee rijbanen, op plaatsen waar dat nu nog niet het geval is.

In een brief waar de frustratie vanaf druipt, laat de belangengroep Betere Leefbaarheid Omgeving ZRW de gemeenteraad weten dat de strijd tegen de overlast die de doorgaande weg veroorzaakt nog niet is gestreden. De bewoners hebben het gevoel dat hun kritiek niet serieus wordt genomen door de verantwoordelijk wethouder, Boaz Adank.

Quote Ondertus­sen dendert de gemeente rücksichtslos door. Belangengroep Betere Leefbaarheid Omgeving ZRW

,,Verzoeken aan de wethouder tot het nemen van maatregelen die nu impact hebben of onderzoeken naar fijnstof, geluid en trillingen, worden stelselmatig genegeerd’’, schrijft de Michiel Nolte van de actiegroep. ,,De opmerking van de wethouder dat ‘we in gesprek zijn met de bewoners’, is dan ook slechts voor de bühne. Ondertussen dendert de gemeente rücksichtslos door én roept te willen streven naar Breda als de eerste Europese stad in ‘een groen park’.’’

De aanpak van de Zuidelijke Rondweg is al jarenlang onderwerp van fel debat. Het verkeer neemt elk jaar met ongeveer 1,5 procent toe. Vorig jaar waren het er zo’n 36.000 per 24 uur. De verwachting is dat dit in 2030 is gegroeid tot 44.000 voertuigen per etmaal.

Niet gebaseerd op feiten

Er zijn plannen om het tweebaanstraject tussen Fatimastraat en Baronielaan te verbreden tot vierbanen, een operatie die 5,7 miljoen euro zou kosten. Verder is er een aantal onderzoeken gedaan, maar die worden gewantrouwd door de belangengroep. Ze zouden zijn ‘gebaseerd op modellen en verwachtingen, niet op feiten’. Een kentekenonderzoek zou ‘gekleurd’ zijn.

Een absoluut veto

De bewoners vragen de raad om een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar het mobiliteitsvraagstuk in Breda-Zuid en naar de aanwezigheid van fijnstof, geluid en trillingen. Tenslotte wil de belangengroep van de raad weten op de fracties ‘een absoluut veto willen uitspreken’ tegen de aanleg van vier rijbanen voor de gehele Zuidelijke Rondweg.

Het is overigens niet helemaal stil rond de rondweg. Wethouder Adank heeft eind vorig jaar verschillende maatregelen genomen om de snelheid te beperken. Ook is een deel van de rijweg ter hoogte van de kruising met de Baronielaan verbreed naar vier banen. Dat zou de doorstroming verbeteren, waardoor er minder overlast is van stilstaand en optrekkend verkeer.