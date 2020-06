Zucht naar (kinder-)porno brengt Lepelstrater wéér voor de rechter

Vrachtwa­gens vol wietgerela­teer­de spullen in beslag genomen bij growshops in Breda en Wijk en Aalburg

17:52 BREDA/WIJK EN AALBURG - Op drie locaties in West-Brabant zijn dinsdag wiet-gerelateerde spullen in beslag genomen bij zogenaamde growshops. Dat zijn een soort tuincentra met groeimiddelen voor hennep. Er is niemand aangehouden.