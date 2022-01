Zowel brandweer als ambulance nodig om automobilist te bevrijden uit auto in Breda

De moord die geen moord bleek levert voormalig tbs’er uit Breda geen extra straf op

BREDA – Oud-tbs’er Cees N. uit Breda hoeft niet meer terug de gevangenis in voor de moord die hij bekende. Het was namelijk geen moord, maar slechts een mishandeling. De man die hij toetakelde was niet dood. In plaats van de geëiste twee jaar cel en tbs met voorwaarden, kreeg hij maandag maar zes weken cel.

11 januari