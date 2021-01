Zorgwekkende stijging bij De Kindertelefoon: meer gesprekken over mentale problemen

Cultuur­prijs voor dansgezel­schap De Stilte uit Breda

26 januari BREDA - Dansgezelschap De Stilte uit Breda ontvangt de Cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Dat is dinsdag bekend gemaakt. Met die prijs eert het fonds jaarlijks een persoon of organisatie die van bijzondere betekenis is voor de cultuur (of de natuur) in Noord-Brabant.