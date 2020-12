Zorgpersoneel verdeeld over coronavaccin. ‘Ik wantrouw de farmaceuten’

VIDEO Van Baar­le-Nas­sau naar Baar­le-Her­tog: Kleding­zaak opent 250 meter verderop om coronaslui­ting te omzeilen

19 december Hoewel alle niet-essentiële winkels in Nederland sinds woensdag dicht zijn, heeft een kledingzaak uit Baarle-Nassau twee dagen later de deuren alweer geopend. Dit in een leegstaand pand 250 meter verderop in het Belgische Baarle-Hertog.