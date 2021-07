Zorgorganisatie Ruitersbos niet langer zelfstandig, fusie met Thebe bijna rond

BREDA - De fusie tussen de kleinschalige, Bredase zorgorganisatie Ruitersbos en ‘grote broer’ Thebe, dat in Midden- en West-Brabant actief is, is bijna rond. De organisaties zijn er samen uit, nu moeten de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt de samenvoeging nog goedkeuren.