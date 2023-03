Zorghotel Merlinde verhuist naar Elisabeth, bestemming monumentaal pand nog onbekend

De reden voor de verhuizing is de vrijgekomen vleugel in Elisabeth na het vertrek eind 2022 van revalidatiecentrum de MARQ naar het Amphia ziekenhuis. Die vleugel is gerenoveerd en heringericht tot een lichte ruimte met, volgens Surplus, twee keer zo grote kamers en een gezamenlijke huiskamer.

Monumentale pand

Merlinde was sinds 2010 in gebruik als zorghotel; kortdurend eerstelijnsverblijf voor mensen die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen of ter overbrugging van een plaats op de wachtlijst voor een zorginstelling. Daarnaast was het ook toegankelijk voor reguliere hotelgasten en bistrobezoekers of mogelijk om vergaderruimten te boeken. Sinds 1 juli 2021 kon die 'gewone’ gast er al niet langer overnachten.